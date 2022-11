Consulenza, nasce Credem Euromobiliare Private Banking

Credem Euromobiliare Private Banking potrà contare su masse complessive di oltre 37 miliardi

Da oggi Banca Euromobiliare (100% Credem) assume il nome di Credem Euromobiliare Private Banking società nella quale da febbraio 2023, a seguito dell’autorizzazione dall’Autorità di Vigilanza, entrerà a far parte anche il private banking di Credem.

Con questi due passaggi la società diventerà la banca private del Gruppo Credem, tra i principali gruppi bancari nazionali e tra i più solidi a livello europeo, che registra a fine settembre 2022 un giro d’affari (total business tra raccolta complessiva e prestiti) pari ad oltre 130 miliardi di euro. Credem Euromobiliare Private Banking potrà contare su masse complessive (tra raccolta gestita, amministrata, diretta ed impieghi) pari a oltre 37 miliardi di euro ed oltre 1000 tra private banker, consulenti finanziari e dipendenti nelle strutture centrali (dati a fine settembre 2022).

L’obiettivo è aumentare il livello di specializzazione e di focalizzazione del servizio rivolto ai grandi patrimoni anche attraverso importanti investimenti in innovazione e tecnologia e rafforzare il posizionamento nell’ambito della consulenza sempre più estesa e rivolta al patrimonio complessivo del cliente. Molto importanti in tale direzione saranno le sinergie con le società prodotto del Gruppo in particolare nell’ambito dei mutui, del leasing, del factoring, dei servizi fiduciari e del comparto assicurativo.

Credem, il gruppo conta otre 1,4 milioni di clienti

“Il contesto di mercato diviene inevitabilmente oggi giorno più difficile da decifrare e la complessità assume forme che difficilmente si possono affrontare da soli”, ha dichiarato Matteo Benetti, direttore Generale di Credem Euromobiliare Private Banking.

“Il nostro impegno è pertanto affiancare il cliente per proteggere e valorizzare il patrimonio e per continuare a farlo con efficacia abbiamo deciso di dotarci di una nuova organizzazione potenziando le sinergie con le società del Gruppo che possono supportarci a leggere le evoluzioni dei fenomeni ed adottare le soluzioni più adeguate in modo personalizzato per ogni cliente. E’ una sfida dove i nostri consulenti giocano un ruolo chiave all’interno di una realtà solida e competitiva come il Gruppo Credem”, ha concluso Benetti.

Il Gruppo Credem conta oltre 1,4 milioni di clienti, è quotato in borsa con una capitalizzazione di oltre 2 miliardi di euro (al 10/11/2022) ha oltre 6.600 dipendenti ed è presente in 19 regioni.