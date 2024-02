"Conto corrente sotto attacco". Con un sms rubano tutto. Attenti alla truffa

"Conto corrente sotto attacco". 80enne perde 240 mila euro con un sms. La truffa

Un 80enne di Milano è stato ingannato a trasferire 241 mila euro su vari conti bancari di terzi dopo aver ricevuto un messaggio di testo che sembrava provenire dal servizio clienti della sua banca.

L'anziano era stato avvertito di un attacco informatico ai suoi dispositivi telefonici e ai conti collegati. Dopo un anno di indagini coordinate dalla procura di Milano, la polizia ha condotto diciotto perquisizioni in Toscana e Campania nei confronti di persone indagate, accusate di concorso in truffa aggravata.

L'indagine ha permesso di ricostruire il modo in cui è avvenuta la truffa. Dopo aver ricevuto il messaggio di testo, la vittima è stata contattata telefonicamente da un individuo che si è spacciato per un operatore del servizio antifrode della sua banca. Quest'uomo ha convinto l'anziano a trasferire tutti i suoi risparmi su conti "sicuri" per prevenire "prelievi non autorizzati".

Le indagini condotte dal Cosc Lombardia, il Centro operativo per la sicurezza cibernetica, hanno permesso agli investigatori di identificare 18 sospettati (7 residenti nell'Agro aversano, 8 a Napoli, 2 a Battipaglia e uno a Livorno).

Le perquisizioni informatiche sui dispositivi sequestrati ai sospettati hanno fornito agli inquirenti importanti prove sulla vastità delle attività criminali, offrendo così nuovi spunti per ulteriori indagini e approfondimenti.