Contratti e soldi facili, come non farsi fregare dai guru web della finanza. Analisi

Navigando in Internet mi sono imbattuto, ancora una volta, in persone che si sono dette truffate da promesse di guru dell'alta finanza che vivono in case di lusso, viaggiano con auto da sogno e hanno una splendida vita in paradisi esotici. Allora ho voluto fare una piccola ricerca di chi sono queste persone e cosa promettono. Premetto che ho esperienza in ambito finanziario e guarda caso queste persone fanno leva sulla emotività dei “potenziali” clienti per dire loro che possono replicare l'agiatezza in cui vivono con somme abbastanza basse.

Di solito si aggirano fra i 1.500 e i 4.500 euro proponendo contratti che, una volta sottoscritti, promettono di ricevere un bonifico nel giro di poche settimane ed è vero, però quello che non non dice qual è l'importo e da quanto ho potuto appurare sono somme irrisorie del tipo 89 o 102 euro. La domanda è molto semplice: perché trovano sempre qualche migliaio di persone che ci cascano? Bastano 2.000 persone a 1.500 euro l'uno e l'importo immediato da incassare è di 3.000.000 (tre milioni) di euro. Più facile di così! Ma non è tutto, perché questi investitori/trici cadono nella rete dei sedicenti guru? La voglia di fare denaro subito e senza rischi (come viene di solito fatto intendere) invoglia e non si cede di fronte a questa pseudo realtà neanche dopo che le varie trasmissioni televisive e le inchieste giornalistiche che si sono occupate di questi guru. Sapete cosa fanno una volta incassato il “bottino”?

Non si fanno mai trovare perché sono “impegnati” (probabilmente a fuggire). Forse per far aprire gli occhi ci vorrebbe un o una influencer. Allora una domanda sorge spontanea: “vi siete mai posti la domanda perché questi signori che sono così bravi non investono il loro denaro anziché chiederlo agli altri? Se la tua idea di “far soldi” in fretta e senza rischi è valida perché la vuoi condividere? I vari Ponzi, Madoff, Cragnotti, Kerviel o Skilling, tanto per citarne alcuni, non insegnano mai niente?

Avete mai visto un acquaiolo con il furgoncino delle bibite ghiacciate in pieno deserto? Se lo avete visto probabilmente era un miraggio un po' come le promesse dei vari guru. Sarebbe quasi meglio “spendere” due euro ad un superenalotto, il jackpot attuale è di circa 37.000.000 (trentasette milioni), ben sapendo che le probabilità di centrarlo sono 1 su 622.614.630 (un po' alte?), magari è sempre meglio che 89 euro su 1.500€ “investiti” con i guru e che quasi certamente non rivedrete mai più. Chiudo con un pensiero di Socrate: Io non posso insegnare niente a nessuno, io posso solo farli pensare.