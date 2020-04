Coronavirus: bonus da 800 euro per gli autonomi,ancora vietati i licenziamenti

L'emergenza Coronavirus non dà tregua all'Italia. La graduale ripresa è stata rimandata, ma famiglie e aziende hanno bisogno di soldi subito. Per questo il governo, come anticipato dal premier Conte in conferenza stampa, prepara nuove misure economiche. E' atteso in settimana il cosidderro "decreto aprile", che contiene nuove misure economiche per affrontare l’emergenza Covid 19. Si lavora a nuovi bonus baby sitter (da 600 euro), mentre il bonus per autonomi sarà portato fino a 800 euro, con la possibilità di «rinnovo automatico con un semplice click per chi lo ha già avuto, per recuperare i ritardi. E poi almeno - riporta il Corriere della Sera - altri giorni di congedi speciali per i genitori da utilizzare fino a settembre.

Stop ai licenziamenti per altri due mesi e arrivano altre 9 settimane di cassa integrazione in deroga, oltre a contributi per badanti e colf (categoria finora esclusa dai sostegni economici) e al reddito di emergenza per chi non ha altre forme di introiti (400 euro per i single, 800 per il nucleo famigliare).

Si arricchisce così il decreto Aprile. Dovrebbe essere approvato in settimana dal Consiglio dei ministri e poi cominciare il suo iter parlamentare. Si tratta di un piano da circa 55 miliardi che include numerose misure rivolte alle aziende. Ecco quindi 30 miliardi destinati alle garanzie per i presiti, tra Sace e Fondo di garanzia. E per le aziende con meno di 10 dipendenti e le srl c’è l’idea di un ristoro diretto per una liquidità immediata.