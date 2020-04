Coronavirus, imprenditore del vino sviluppa il misura-febbre per ristoranti

Partendo dalla crisi coronavirus e dando una scossa all’economia, nasce TAACfatto, il dispositivo pensato per bar, ristoranti e locali. Due imprenditori di Cividale del Friuli (Udine) hanno sviluppato e depositato il brevetto di un software per la salvaguardia della salute.



L’idea è di Marco Zorzettig, imprenditore friulano del vino con La Tunella e Alturis, ma anche della birra con Birra Agricola Artigianale Gjulia, che ha realizzato in collaborazione con Gimmi Bodigoi, titolare dello Studio SBengineering, TAACfatto una colonnina dotata di scanner capace di misurare la temperatura corporea e, nel caso, bloccare l’accesso al locale. "Da tempo sappiamo che uno dei sintomi più comuni del COVID-19 è la febbre: questo è stato il punto di partenza per la nascita di TAACfatto un dispositivo per dare alle persone più sicurezza e tranquillità, in modo semplice ed efficace", spiega l'imprenditore.

"Per chi come me produce vino e birra, il canale Horeca rappresenta una risorsa fondamentale. Con ristoranti, bar, enoteche chiusi ormai da settimane tutto il settore dovrà fronteggiare una crisi molto pesante. E onestamente non credo in una ripartenza immediata quando il lockdown avrà termine. Dovremo tutti riconquistare la fiducia nell’uscire, stare insieme, godere di una cena e di un buon bicchiere di vino", continua Marco Zorzettig, imprenditore friulano la cui famiglia da generazioni guida aziende molto note come La Tunella e Alturis, e la più recente Birra Agricola Artigianale Gjulia, la cui preoccupazione per un settore in difficoltà si è trasformata in un’idea originale quanto brillante.

"La mia soluzione si chiama TAACfatto - spiega - ovvero una colonnina alta circa 1,70 metri e larga circa 35 centimetri, che può essere posta all’ingresso di qualsiasi esercizio pubblico ed è in grado di misurare, in pochi istanti, la temperatura corporea di una persona. Basterà solo guardare il display e in un istante verrà rilevata la temperatura. Se quest’ultima risulta inferiore ai 37,5 gradi si visualizzerà il “semaforo verde” di libero accesso ma se è superiore la macchina trasmetterà un segnale acustico e luminoso al cliente, ma anche al personale della sala mettendoli così “in allerta”. Può inoltre essere collegata alla chiusura elettrica delle porte per quei locali che ne sono dotati."



I molti vantaggi del dispositivo monitora-virus



Il dispositivo è rapido da installare e collegare, non occupa molto spazio, evita l’impiego di un membro del personale da impiegare alla porta, ha un costo base di circa 2.500 euro che possono essere fatti rientrare tra le spese che beneficiano delle agevolazioni fiscali (detrazione del 50%) previste dalla Legge di Bilancio 2020 in quanto considerata “Dispositivo di Sicurezza”.



Pensata in primo luogo per gli esercizi pubblici, TAACfatto trova possibilità di impiego anche in altri ambiti come stadi, palazzetti dello sport, piscine, centri commerciali e qualsiasi altro luogo dove si verificano di consuetudine assembramenti. Oltre alla versione base, la società di Marco Zorzettig ne offre anche un modello plus dotato di tornello la cui apertura è ovviamente subordinata alla idonea temperatura rilevata.

La disponibilità sul mercato di TAACfatto è stimata in circa 20 giorni o comunque non appena verrà data autorizzazione dal Governo per la riapertura di alcune fabbriche. Le colonnine possono essere vendute in tutto il mondo e hanno il marchio CE.



TAACfatto si annuncia dunque come uno strumento estremamente importante per raggiungere quella serenità e quella fiducia di cui tutti avremo bisogno una volta che avverrà la sospirata ripresa della vita alla quale, appena qualche mese fa, eravamo abituati. Uno strumento atto alla prevenzione mirata di oggi e di domani.