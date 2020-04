Coronavirus, E.ON attiva copertura assicurativa per tutti i dipendenti

E.ON attiva copertura assicurativa per tutti i dipendenti.

E.ON ha attivato una polizza assicurativa a beneficio dei dipendenti di tutte le società del Gruppo in Italia per chiunque dovesse contrarre il Coronavirus. A renderlo noto è l'azienda attraverso una nota stampa, in cui è riportato che la copertura, denominata Covid-19, comprende un’indennità economica che andrà a coprire il ricovero e la convalescenza, oltre a un pacchetto di servizi di assistenza post- ricovero, per gestire in serenità il ritorno a casa.

Con questa copertura, l'azienda ha voluto offrire un sostegno concreto garantendo un’indennità aggiuntiva rispetto alle altre forme di assistenza sanitaria già a disposizione dei dipendenti di E.ON in Italia.

La misura è parte di una serie di iniziative volte a preservare la salute di tutti, attivate già dal 24 febbraio scorso, che comprendono ad esempio l’attivazione dello smart working e la pronta messa in sicurezza delle persone impiegate presso i Punti E.ON sul territorio e i call center assicurando la continuità delle attività e di servizio nel pieno rispetto delle ordinanze ministeriali.

E.ON ha anche effettuato una donazione per acquisire nuove attrezzature e materiali per il reparto di terapia intensiva dell’ospedale Humanitas Gavazzeni di Bergamo, una tra le zone più colpite dall’epidemia, nonché area in cui il Gruppo è particolarmente presente e radicato.

"È essenziale - si legge nella nota - stare al fianco degli operatori sanitari, che lottano in prima linea, contribuendo in modo concreto".