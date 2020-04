Coronavirus, ecco i 600 euro di bonus per gli autonomi, ma non per tutti...

L'emergenza Coronavirus continua in Italia, ma i lavoratori costretti a casa da più di un mese ancora non hanno ricevuto niente a parziale indennizzo. Si è sbloccata la questione relativa ai 600 euro per le partite Iva e gli autonomi per il mese di marzo, da oggi per chi ne ha fatto richiesta nei termini previsti scatterà l'accredito in banca. Ma non per tutti, solo per circa 1,8 milioni di persone tra liberi professioni, collaboratori e autonomi. Per altri 3 milioni di aventi diritto il pagamento slitterà al 17 aprile. Andrà peggio per circa 400 mila persone, che hanno come casse di previdenza non l'inps ma istituti diversi, per loro la domanda sarà da ripresentare a causa del cambio dei requisiti per ottenere gli aiuti. Intanto però il sito www.fondigaranzia.it messo a disposizione per fare la domanda per ottenere il prestito per le imprese(fino a 25 mila euro), ieri è andato in tilt - come riporta il Fatto Quotidiano - a causa delle troppe richieste in contemporanea, una scena già vista qualche settimana fa sul sito dell'Inps. In soccorso è arrivato il portale del Mise.