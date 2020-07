Coronavirus, insieme all'economia è distruzione creativa?

In un contesto di difficoltà economica con probabile calo del Pil italiano addirittura a doppia cifra, il format di racconto QuandoloSAIdire ideato e prodotto da Ninfa Monetti e Andrea Gnesutta, raccoglie alcune polemiche tra esperti e la preoccupazione di tanti grandi e piccoli imprenditori, provando a dare alcune risposte di speranza ma soprattutto utili. A fare chiarezza è Carlo Alberto Carnevale Maffè, Professore Associato della Scuola di Direzione Aziendale (Sda) dell’Università Bocconi di Milano ed esperto internazionale di Strategia e Modelli di Impresa. Con lui esploriamo la “nuova economia” post COVID chiedendoci quali possibili opportunità per imprese e lavoratori, con quali competenze e approccio vadano affrontati, che ruolo può giocare lo Stato per la ripresa e se lo smart working può riservarci qualche sorpresa.