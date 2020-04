Coronavirus. L’Italia fra i Paesi che soffriranno di più al mondo

Mentre l’ideologia grillina sostenuta da un PD senza strategia sta portando il Paese verso scelte disastrose , tra cui la chiusura di tutte le aziende e il rifiuto degli aiuti economici del Mes, il FMI con una fotografia impietosa pone l’Italia di fronte a scelte irrinunciabili pena la morte del sistema industriale del Paese.

Nello studio elaborato dal Fondo Monetario Internazionale, che documenta l’impatto sul PIL di 109 economie al mondo l’Italia, con il calo previsto del 9,1% ,occupa la dodicesima posizione tra quelli che soffriranno di più.

Coronavirus. L'Italia tra i Paesi che soffriranno di più a livello economico

Secondo il FMI la quarantena e il blocco di tutte le attività porterà nell’anno in corso a livello mondiale un calo medio del 3%. Una cifra mai vista dalla Grande Depressione del 1929/30.

Il Direttore del FMI Gita Gopinath ha rilevato che ‘ questa è una crisi totalmente mondiale dove nessun Paese è risultato immune’.

Però la botta economica sarà diversa da Paese a Paese.

Per quello che riguarda l’Italia la fotografia elaborata dal FMI è impietosa ed inquietante, soprattutto se si analizzano i Paesi che stanno peggio di noi.

Al primo posto fra i Paesi che soffriranno di più la Libia con un calo di quasi il 59% del PIL, al terzo posto il disastrato Venezuela sotto la dittatura di Nicolas Maduro con un calo del 15%, e poi San Marino, il Libano, Palau, le Seychelles, Antigua e Barbuda.

Prima dell’Italia la povera disastrata Grecia.

Al 22esimo posto il Portogallo e al 24esimo la Spagna. Olanda al 28esimo posto e al 31esimo la Francia. Al 36esimo la Germania.

Il Regno Unito al 42esimo posto.

Tra quelli che soffriranno meno Israele, Norvegia e Canada.

‘Chiaramente-ha concluso il numero uno del FMI-i Paesi che vivono pesantemente di turismo soffriranno in maniera peggiore’.

Per la prima volta dalla Grande Depressione tutte le economie avanzate soffriranno e saranno in recessione , ma l’Italia soffrirà ancora di più. E questi dati dovrebbero far pensare il Governo per le prossime urgenti mosse.