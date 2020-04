Coronavirus,pronto il decreto per le imprese.Fondi garantiti al 100%.Le misure

L'emergenza Coronavirus continua e il governo deve correre per trovare soluzioni anche dal punto di vista economico. Arriva al traguardo il decreto imprese che consentirà alle banche di sostenere le aziende in difficoltà con una iniezione di liquidità fino a 550 miliardi. Il consiglio dei ministri, - si legge su Repubblica - convocato per oggi, dovrebbe avere all’ordine del giorno anche i dossier golden power e fisco, con la proroga di un ulteriore mese dei versamenti Iva, ritenute Irpef e Inps. L’accorpamento sarebbe stato fatto perché le tre misure non spostano il rapporto deficit-Pil e dunque possono essere varate prima di un ulteriore via libera allo sforamento da parte del Parlamento. Intorno a Pasqua, o subito dopo, dovrebbe invece arrivare il decreto aprile con rifinanziamento cig, bonus partite Iva e reddito di emergenza. Non solo: il segretario del Pd Nicola Zingaretti, intervenuto alla trasmissione Che tempo che fa, ha annunciato un altro proveddimento che va incontro alle richieste delle imprese: «Il nuovo decreto legge, dopo Pasqua, deve essere quello dell’Italia semplice. La semplificazione burocratico-amministrativa è la vera priorità della ricostruzione. E bisogna farlo in concordia con chi non fa parte di questa maggioranza ».

Si arriva dunque al consiglio dei ministri di oggi in questi termini:il Fondo di garanzia del Mediocredito darà garanzie del 100% per i prestiti fino a 800 mila euro per le piccole e medie imprese; per le grandi imprese, che entrano nel decreto di oggi, sarà invece la Sacea dare garanzie al 90 per cento.I prestiti, come annunciato dal ministro dell’Economia Gualtieri potranno arrivare fino al 25 per cento del fatturato.