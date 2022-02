Covid, Costa: "Emergenza quasi finita". Garavaglia: "Estate senza Green Pass"

Turismo, Garavaglia: "Covid ai titoli di coda, la situazione sta tornando sotto controllo". Costa: "Ragionevole non rinnovare stato emergenza"

"Non vedo perché a giugno dovremmo ancora avere operativo il certificato verde". Così il ministro del Turismo, Massimo Garavaglia, che, intervistato da Il Messaggero, invita a seguire l'esempio della Francia "che già ad aprile potrebbe revocare il Green Pass". "Il Covid è ai titoli di coda, la situazione sta tornando sotto controllo - fa notare il ministro - la curva dei contagi e' in rapida discesa e a breve potremo togliere le restrizioni che ostacolano la ripartenza del settore dell'accoglienza". Pronti nuovi aiuti agli operatori turistici.

"Per gli alberghi molto e' stato fatto - afferma Garavaglia - per esempio con il credito di imposta sulle locazioni, ma non escludiamo ora anche uno sconto sull'Imu". In arrivo anche altre misure. "Con un emendamento al Sostegni ter - spiega - puntiamo a sei mesi di decontribuzione per agenzie di viaggio e tour operator". Sull'applicazione della Bolkestein alle concessioni demaniali, "il tempo stringe", dice Garavaglia. "Lavoriamo a una soluzione definitiva che tuteli gli interessi legittimi e protegga il settore". Per intervenire, dice il ministro, "serve anche che le Regioni completino la mappatura di quello che è concesso e di quello che ancora non lo è".

"Da un lato, i dati ogni giorno ci dicono che c'e' un calo dei contagi, dei ricoveri e di tutti gli indicatori; dall'altro, le vaccinazioni stanno proseguendo, quindi e' ragionevole pensare che lo stato d'emergenza non verrà rinnovato" il prossimo 31 marzo.

Così ad Agorà, su Rai 3, il sottosegretario alla Salute Andrea Costa. Sulla copertura vaccinale della popolazione, Costa ha precisato: "abbiamo 48 milioni di italiani che si sono vaccinati e 35 milioni che hanno ricevuto il booster, quindi abbiamo ancora circa 12 milioni che devono ricevere la terza dose. Se procediamo con questo ritmo, significa in un mese completarla".

