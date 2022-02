Covid, il Ceo di Moderna: "Ormai la fine della pandemia è vicina"

Virus rimarrà per sempre con gli esseri umani, come l'influenza, dovremo conviverci

La fine della pandemia di coronavirus è vicina. Ne è convinto l'amministratore delegato di Moderna, Stephane Bancel che alla domanda se il virus si stesse avvicinando alle fasi finali della pandemia, ha dichiarato: "Penso che sia uno scenario ragionevole". Nel corso di un'intervista a "Squawk Box Asia" di Cnbc, il top-manager ha ripetuto tuttavia che il virus rimarrà per sempre con gli esseri umani, come l'influenza, e che dovremo conviverci.

"Penso che ci sia una probabilità dell'80% che con l'evoluzione della variante Omicron o del virus SarsCov-2 vedremo virus sempre meno virulenti". Tuttavia, ha avvertito il dirigente, esiste uno scenario del 20% in cui potrebbe svilupparsi una nuova mutazione più violenta di Omicron. "Penso che siamo stati fortunati come mondo che la variante Omicron non sia molto virulenta, tuttavia vediamo ancora migliaia di persone morire ogni giorno in tutto il pianeta a causa della variante", ha continuato il Ceo.

Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms), ci sono stati 15,47 milioni di nuovi casi segnalati negli ultimi 7 giorni in tutto il mondo, e 73.162 morti nello stesso periodo. Alcuni studi hanno dimostrato che nonostante Omicron appaia più contagiosa, generalmente non fa ammalare le persone come fa la Delta. Tuttavia, il direttore generale dell'Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a gennaio ha avvertito che e' pericoloso presumere che la pandemia si stia avvicinando alla fine. In effetti, ha affermato che "non e' affatto finita" e ha avvertito che probabilmente emergeranno nuove varianti man mano che Omicron si diffonderà rapidamente in tutto il mondo.

