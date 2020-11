Economia

Giovedì, 5 novembre 2020 - 11:08:00 Covid: in 3,48 mln hanno ricevuto i pagamenti Inps. 12mila in attesa Il 99% dei lavoratori ha ricevuti i pagamenti di Cassa integrazione a causa Covid. Sono circa 3,48 mln i beneficiari. Mentre le persone in attesa 12mila.

Covid: il 99% dei lavoratori ha ricevuto i pagamenti Sono in totale 13.604.533 le prestazioni erogate direttamente dall'Inps da maggio, primo mese utile a fronte di richieste Cig presentate per marzo e aprile, a fronte di 13.811.862 domande pervenute, che riguardano 3.492.329 beneficiari di cui 3.480.213 hanno ricevuto pagamenti. Lo rende noto l'Istituto comunicando l'aggiornamento quindicinale relativo ai pagamenti di Cassa integrazione nel periodo di emergenza Covid, con i dati risultanti al 3 novembre 2020. A oggi, dunque, il 99,65% dei lavoratori ha ricevuto pagamenti, mentre i restanti in attesa di un primo pagamento sono passati da oltre 17.000 a circa 12.000, di cui oltre 6.000 sono relativi a richieste presentate (SR41) solo il mese scorso. Le altre, riferite a mesi precedenti, sono attualmente oggetto di una specifica attenzione e diretta interlocuzione del personale dell'Istituto con le aziende, per risolvere caso per caso i problemi di diversa natura nella domanda.