Il Manchester City scende in campo con il formalwear di Cp Company

C.P. Company produrrà il formalwear per il Manchester City

Il Manchester City e Cp Company hanno siglato una partnership per la fornitura dell'abbigliamento tecnico durante le partite della Champions League a partire dalla stagione 2024-25. L'accordo andrà a sostituire il precedente con Dsquared2, che non includeva le partite di F.A. Cup, EFL e Premier League.

Cp Company, marchio italiano fondato nel 1971 da Massimo Osti, ha consolidato la sua reputazione nel settore dello sportswear per l'innovazione e la funzionalità dei suoi prodotti. Questa nuova collaborazione rappresenta un passo significativo per entrambe le parti, da un lato il Manchester City è fresco vincitore della Champions League, mentre Cp Company si va quindi ad aggiungere ad una serie di luxury brand italiani che in queste stagioni stanno vestendo le stelle del calcio internazionale, sia nel contesto della Serie A che nella Premier League,.