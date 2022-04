Credit Agricole muove su Banco Bpm: i francesi entrano e si prendono il 9,18%

Banco Bpm e la mossa del Credit Agricole: il titolo di Piazza Meda sotto i riflettori di Piazza Affari

Dopo mesi di rumors più o meno insistenti su possibili operazioni di M&A tra Banco Bpm e il Credit Agricole arriva la conferma ufficiale: la banque verte ha annunciato di aver comprato "sul mercato e in una transazione con una primaria banca d'affari internazionale" il 9,18% del capitale dell'istituto italiano guidato dal numero uno di piazza Meda Giuseppe Castagna.

L'operazione, sottolinea una nota della banca francese diramata nella tarda serata di ieri, "testimonia il forte apprezzamento di Credit Agricole per le qualità intrinseche di Banco Bpm: una realtà solida, con un outlook positivo sul piano finanziario e un management team forte e con un comprovato track record".

Il deal, inoltre, "consolida la relazione strategica e di lungo termine del gruppo con Banco Bpm, costituita innanzitutto dalla partnership nel credito al consumo attraverso la joint venture Agos". Credit Agricole, quindi, "intende ampliare l'oggetto della partnership strategica con Banco Bpm".

L'istituto francese sottolinea infine di non aver "presentato istanza per ottenere l'autorizzazione a superare la soglia del 10% del capitale sociale di Banco Bpm" e di prevedere che l'operazione avrà "un impatto trascurabile" sul proprio coefficiente Cet1. "La qualità e l'importanza dell'investitore, nonchè l'apprezzamento espresso dallo stesso per la nostra banca", si legge in un comunicato, "rappresentano un chiaro riconoscimento del valore e delle potenzialità di Banco Bpm".

Nel frattempo in Borsa i listini europei cercano il rimbalzo dopo una settimana "sottotono" a causa di un atteggiamento più aggressivo della Fed e l'intensificarsi della crisi in Ucraina. In particolare a Piazza Affari sotto i riflettori degli analisti spiccano la banque verte e l'istituto di Piazza Meda: l'investimento a sorpresa di Credit Agricole, che apre nuovi scenari di consolidamento bancario, fa scattare le quotazioni di Banco Bpm che a poco più di mezz'ora dall'apertura entra in negoziazione a +10,75%.

LEGGI ANCHE: