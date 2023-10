Crédit Agricole vende la sua partecipazione in Generalfinance S.p.A.

Crédit Agricole Italia S.p.A. comunica di aver venduto, mediante operazioni ai blocchi, la partecipazione detenuta in Generalfinance S.p.A., costituita da 2.057.684 azioni ordinarie corrispondenti al 16,3% del capitale sociale, per un controvalore complessivo di circa Euro 15 milioni. Le conseguenti comunicazioni previste dalla normativa e dalla regolamentazione applicabili saranno effettuate nei tempi e nei modi previsti dalle relative disposizioni. Nell'ambito dell'operazione Crédit Agricole Italia è stata assistita da Intesa Sanpaolo e da Ceresio SIM, in qualità di intermediari e da Pedersoli Gattai per gli aspetti legali. Clifford Chance ha assistito Intesa Sanpaolo e Ceresio SIM per gli aspetti legali.