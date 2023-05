Credit Suisse e non solo, banche ko ma i manager vogliono intascarsi i bonus

Bonus da capogiro ai manager bancari, gli istituti si dotino di una assicurazione, come lo fanno i professionisti o i medici

Il proverbio: il lupo perde il pelo, ma non il vizio pare che ben si addica al management del Credito Svizzero il quale privato del bonus vuole intentare causa per ottenerlo. Questi signori hanno assoldato un importante studio legale per avere le loro “spettanze”.

Se ci mettiamo nei panni di questi signori, che si sono visti soffiare da sotto il naso bonus milionari (si parla di circa 400 milioni di dollari), allora possiamo comprendere perché lo fanno. Non paghi di avere portato verso il “fallimento” il secondo più importante Istituto elvetico e strafregandosene completamente del non rimborso degli AT1, per circa 17 miliardi di dollari nei confronti dei risparmiatori (non ha importanza se sono grandi o piccoli), hanno l'ardire di essere comunque remunerati anche per eventuali malefatte.