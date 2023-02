Credit Suisse, rosso da 7 mld nel 2022. Il titolo crolla in Borsa (-14%)

Credit Suisse, 2022 rosso sangue. Il titolo crolla in Borsa (-14%)

Credit Suisse ha chiuso l'esercizio 2022 con una perdita netta di 7,3 miliardi di franchi. Nel solo quarto trimestre, in cui la banca in difficoltà è stata confrontata a un deflusso patrimoniale di oltre 110 miliardi, il rosso è stato di 1,4 miliardi. L'anno scorso è stato caratterizzato da un forte calo degli utili, ma anche da ristrutturazioni e cambiamenti nel management.

Nel 2021 Credit Suisse aveva già registrato una perdita annuale di 1,6 miliardi di franchi svizzeri dopo le debacle legate al fallimento dell'hedge fund Archegos e alla liquidazione dei fondi Greensill. L'unica perdita annuale superiore a quella del 2022 è stato durante la crisi finanziaria del 2008, quando ha registrato un buco di 8,2 miliardi.

Il titolo di Credit Suisse crolla in Borsa a Zurigo dopo che l'istituto ha annunciato una perdita netta da 7,9 miliardi di dollari nel 2022 e aver precisato di attendresi un ulteriore passivo prima delle imposte nel 2023. Le azioni della banca elvetica scivolano di oltre il 14%, trascinando in calo anche l'indice Smi che, in controtendenza rispetto alle altre principali piazze europee, perde lo 0,11%.