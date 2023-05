Credit Suisse, via libera dell’Antitrust Ue: approvata la fusione con UBS

Credit Suisse, via libera dell'Antitrust Ue senza condizioni alla fusione con UBS

La Commissione europea ha dato il via libera incondizionato alla fusione tra Credit Suisse e Ubs. L'esecutivo europeo ha concluso che l'operazione non solleva problemi di concorrenza nello Spazio economico europeo poiché la concentrazione non riduce significativamente la concorrenza nei mercati in cui le loro attività si sovrappongono all'interno dello Spazio economico europeo.

In particolare, l'esecutivo europeo ha rilevato che l'entità risultante dalla fusione "continuerà a subire una notevole pressione concorrenziale da parte di un'ampia gamma di concorrenti in tutti i mercati, tra cui diverse importanti banche globali, nonché fornitori specializzati e forti attori locali".

Nell'operazione di salvataggio di Credit Suisse attraverso l'acquisizione da parte di Ubs, il Consiglio federale si è assunto rischi esterni al Paese: ne è convinto Oliver Bäte, presidente della direzione di Allianz, colosso assicurativo tedesco. "I problemi di Cs hanno avuto poco a che fare con l'inversione di tendenza dei tassi d'interesse, sono stati causati probabilmente più da una questione di fiducia degli investitori, che si è progressivamente persa", osserva in un'intervista pubblicata oggi dalla Neue Zürcher Zeitung. "Le garanzie statali sono state necessarie per rendere possibile l'acquisizione da parte di Ubs", riconosce il dirigente. "In ogni caso, non ho invidiato il governo svizzero: come piccolo paese si è dovuto fare i conti con una banca gigantesca - peraltro ora ancora molto più grande - i cui rischi maggiori non erano nemmeno localizzati nella propria nazione".