Criptovalute, Bitpanda raccoglie altri 263 milioni: vale 4,1 miliardi

La piattaforma di investimento digitale Bitpanda ha ottenuto un finanziamento di 263 milioni di dollari, raggiungendo cosi' una valutazione pari a 4,1 miliardi di dollari. L'azienda utilizzera' il ricavato per rafforzare il team e progettare la propria organizzazione su larga scala, incrementando ulteriormente la tecnologia, la crescita ed il piano di espansione internazionale.

Siglato solo 4 mesi dopo aver ottenuto lo status di unicorno, il round di Serie C e' stato guidato da Valar Ventures, con la partecipazione di Alan Howard e REDO Ventures e degli investitori gia' presenti Leadblock Partners e Jump Capital. Il round di serie C e' stato firmato all'inizio di questo mese ed e' soggetto come sempre agli accertamenti della Austrian Financial Market Authority (FMA).

Fondata in Austria nel 2014 da Eric Demuth, Paul Klanschek e Christian Trummer, Bitpanda nasce come societa' di trading di criptovalute. Da allora, e' cresciuta fino a diventare una piattaforma di investimento a tutto tondo che offre ai propri clienti la liberta' e la flessibilita' di investire in cio' che piu' si preferisce - azioni frazionate senza commissioni, criptovalute o metalli preziosi - a partire da un euro.

Con 3 milioni di utenti, Bitpanda e' una delle fintech che crescono piu' velocemente in Europa. L'azienda e' sulla buona strada per raggiungere un tasso di crescita dei clienti di 6 volte su base annua, mentre i ricavi nel 2021 aumenteranno di sette volte rispetto all'anno precedente.