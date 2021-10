Criptovalute, il Bitcoin torna a brillare: raggiunta quota 50mila, su del 46%

Bitcoin, settimana positiva per le criptovalute: volano a quota 50mila euro, in rialzo del 46%

La valuta digitale per eccelenza, il bitcoin, dopo periodi altalenanti, tra exploit e colpi bassi, torna di nuovo sotto i riflettori del mercato, conquistando larghe fette di pubblico e incrementando in generale il sentiment (positivo) degli investitori. La fotografia di quest'ultima e (grande) settimane arriva direttamente da Orlando Merone (v. foto), Country Manager per l'Italia di Bitpanda Media Digest, società austriaca specializzata nell'acquisto e nella vendita di risorse digitali: negli ultimi sette giorni abbiamo assistito a un vero e proprio exploit: la criptovaluta ha raggiunto quota 50mila euro, toccando il livello più alto da metà aprile.

Orlando Merone, Country Manager per l'Italia di Bitpanda



Il suo range è passato dal 40% al 46% nelle ultime due settimane, raggiungendo di nuovo un market cap di €0.9T. In generale, il bitcoin ha chiuso con il range più forte delle ultime 22 settimane: appena il 10% dal suo ATH, recuperando il 100% dal suo crollo avvenuto a maggio. Un dato che mostra come in realtà la stretta della Cina abbia avuto solo un effetto temporaneo.



Gli Stati Uniti sono diventati il leader mondiale nel mining di Bitcoin dopo il giro di vite sull'industria in Cina, secondo il Cambridge Centre for Alternative Finance (CCAF). Gli ultimi dati del CCAF mostrano come gli USA rappresentino il 35,4% dell'hashrate globale - la potenza computazionale totale del mondo utilizzata per estrarre BTC - che è più del doppio del 16,8% registrato alla fine di aprile. Il Kazakistan e la Russia seguono gli Stati Uniti con quote del 18,1% e 11%, rispettivamente, rispetto all'8,2% e 6,8% di aprile. Secondo i dati, il dominio della Cina nell'industria mineraria di Bitcoin ha raggiunto un picco di oltre il 75% nel settembre 2019, il che significa che l'industria del minining ora è maggiormente distribuita in tutto il mondo rispetto a prima, riporta il Bitpanda.