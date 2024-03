Crolla il mercato immobiliare, per ottenere un mutuo ormai serve un miracolo

Per ottenere un mutuo ormai serve un miracolo

Nel quarto trimestre del 2023, il mercato immobiliare italiano ha mostrato segni di debolezza, secondo il 'Sondaggio congiunturale sul mercato delle abitazioni in Italia' condotto dalla Banca d'Italia. L'analisi delle risposte di 1.501 agenti immobiliari tra l'8 gennaio e il 5 febbraio 2024 ha rivelato che la principale causa di cessazione degli incarichi di vendita è stata la difficoltà nell'ottenere mutui, influenzando circa un terzo degli operatori. La percentuale di acquisti finanziati con mutuo è risultata bassa rispetto agli standard storici.

“Nonostante il recupero rispetto al trimestre precedente, la quota di agenzie che hanno venduto almeno un’abitazione resta inferiore a quella registrata nello stesso periodo dello scorso anno per il quarto trimestre consecutivo”, si legge nel documento secondo cui circa il 40% degli agenti ha registrato una riduzione sia dei nuovi incarichi a vendere sia dei potenziali acquirenti.

Nonostante ciò, gli operatori vedono segnali positivi per i primi tre mesi del 2024, sia nel loro mercato locale sia a livello nazionale. Per quanto riguarda il mercato delle locazioni, il sondaggio ha evidenziato pressioni al rialzo sui canoni, dovute a una forte domanda e a una diminuzione dell'offerta, in parte causata dalla preferenza dei proprietari per affitti brevi.