Crolla il Pil. Manovra, si complica la caccia ai fondi del governo Meloni

Crolla il Pil (-0,4%), l'Italia tra le peggiori in Europa. Peggio di noi solo Austria, Svezia e Polonia

Pessima performance dell’economia italiana. Come certificano i dati dell’Eurostat, nel secondo trimestre del 2023, il calo del Pil dello 0,4% è stato tra i più pesanti dell’Unione Europea. Infatti, solo tre Stati hanno fatto peggio dell’Italia, ovvero Austria (-0,7%), Svezia (-0,8%) e Polonia (-2,2%).

In realtà, per gli addetti ai lavori non è una grande sorpresa. Infatti, già a luglio, le prime stime avevano reso evidente come l’Italia avesse iniziato a rallentare notevolmente. Un calo questo, che arriva dopo un ottimo periodo per l’economia italiana.

Infatti, nel primo trimestre la crescita dell’Eurozona era stata dello 0,1%, in Italia dello 0,6%. Poi il crollo: il Pil dell’Eurozona nel secondo trimestre ha segnato una crescita appena dello 0,1% (rivista al ribasso la stima flash dello 0,3% di metà agosto), ma il nostro Paese ha fatto peggio e vede il Pil nel trimestre in calo dello 0,4%, contro il -0,3% della stima flash.