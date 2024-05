Crt, Poggi a un passo dalla presidenza. Ma non si esclude il commissariamento

Fondazione Crt, acque agitate a Palazzo Perrone. Verso la nomina del nuovo presidente, ma si teme il commissariamento da parte di Giorgetti

Sempre più vicina la nomina del nuovo presidente della Fondazione Crt. Secondo le indiscrezioni, proprio in queste ore sono in corso i contatti tra i 22 membri di Palazzo Perrone a Torino. L’obbiettivo sembra essere quello di arrivare con un nome secco, cercando di evitare divergenze che possano peggiorare il clima già teso. Il nome in questione sembra essere quello di Anna Maria Poggi, giurista, classe 1959, sul quale dovrebbe convergere il voto all’unanimità nell’elezione in programma per martedì 21 maggio.

Un piano, questo, che indubbiamente rientra nella volontà di far uscire la fondazione dalla tempesta che ha visto le dimissioni del presidente Fabrizio Palenzona, ma che ha anche come scopo l’evitare il commissariamento e far chiudere il prima possibile il dossier del Mef. A rivelarlo è Lo Spiffero.

Ma spostandoci da Torino, secondo voci di corridoio romane, i piani del ministro Giorgetti sarebbero altri. Potrebbe infatti succedere che, se al termine dell’istruttoria il ministero avrà rilevato la sussistenza di gravi violazioni normative e statutarie, provvederà a commissariare la Crt, indipendentemente dalla nomina di un nuovo presidente.

Un passo avanti in questo senso dovrebbe già avvenire oggi, con il ministro Giorgetti che avrebbe deciso di rivelare in anticipo i suoi piani a proposito del commissariamento al sindaco di Torino Stefano Lo Russo e al governatore del Piemonte Alberto Cirio. Restano, però, scrive Lo Spiffero i destabilizzanti pareri legali del professor Andrea Zoppini e dell’avvocato Maurizio Riverditi che sono alla base dell’esposto presentato da Palenzona e inoltrato anche alla Procura di Roma.

Intanto, la favorita per la presidenza, la professoressa Poggi, ordinaria di diritto costituzionale all’Università di Torino, sembrerebbe aver già accettato il suo destino a capo della fondazione, rispondendo con un “mi sa che mi tocca” a tutti coloro che la interrogano sulla questione.

In Crt non si troverà spaesata. La professoressa può infatti contare sull’amicizia con la vicepresidente Caterina Bima e della legale Patrizia Polliotto, nuova arrivata dopo il consiglio di indirizzo per la cooptazione del ventunesimo consigliere, mancante dopo le dimissioni (inevitabili) di Bonadeo, coinvolto nel cosiddetto “patto occulto” emerso con Palenzona.

Anzi, a quanto si dice Poggi deve proprio all’avvocata torinese la “segnalazione” che ha aperto le porte a sua figlia – Maria Antonietta Federici – della Banca del Fucino, ai tempi in cui sedeva nel cda, dopo averla accolta nel proprio studio per lo svolgimento del praticantato.

Infatti, oggi la figlia di Poggi è senior Aml (anticorruzione) dell’istituto di credito romano, lo stesso in cui l’ex presidente ha chiesto alla Crt di investire. Amicizia cementata da stima e fiducia reciproca, rimasta inalterata anche quando Polliotto non ce la fece a entrare nel cda di Intesa Sanpaolo in quota Compagnia.