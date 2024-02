Cucinelli: "Imprenditori mettano l'1% dei profitti per il bene degli operai"

Brunello Cucinelli, prima della presentazione della collezione autunno-inverno 2024/25 del marchio omonimo, in programma oggi a Milano Moda Donna, ribadisce l'importanza del lavoro artigianale.

"Se gli imprenditori destinassero anche solo l’1% del profitto agli operai questo lavoro sarebbe giustamente valorizzato. Bisogna mettere le persone nelle condizioni di operare serenamente. Sono stato ospite al Mido da Francesco Milleri (presidente e CEO di EssilorLuxottica, società che produce gli occhiali da sole di Cucinelli, ndr) e lui ha evidenziato come con me abbia riscoperto l'importanza degli ambienti lavorativi gradevoli", ha dichiarato l'imprenditore di Solomeo che da tempo si impegna all'interno della sua azienda per la formazione dei futuri artigiani attraverso la Scuola di Alta Artigianalità delle Arti e dei Mestieri.

Ogni anno, l'istituto forma più di 100 giovani che trovano lavoro sia all'interno dell'azienda sia presso altri marchi, ricevendo un compenso per la partecipazione alle lezioni stesse. Questo dimostra il valore attribuito al Made in Italy, autentica forza del marchio, come si evince dalla collezione presentata a Milano.

Negli spazi di un immaginario caffè letterario, i riflettori si accendono su capi che applicano lavorazioni originali su una base di sartoria maschile. La materia principale è la lana grigia, lavorata in modo tridimensionale su cappotti dalle spalle ampie o su completi composti da una gonna lunga e una giacca corta.

Tra i pezzi più pregiati spicca una maglia della linea Opera fatta a mano con un motivo tridimensionale realizzato all'uncinetto e ricamato senza cuciture. Accanto ai colori neutri predominanti, il nero è il colore preferito per una cappa a motivi argyle in paillettes. "Le vendite per l'uomo sono andate molto bene", ha aggiunto Cucinelli, "e anche quelle per la donna, che sono quasi concluse, stanno ottenendo ottimi risultati". Questi risultati anticipano un trend positivo per l'azienda, che ha chiuso il 2023 con un fatturato di 1,14 miliardi di euro (+24%).