Cvc Capital Partners compra il 100% de La Piadineria

Il fondo Cvc Capital Partners acquisisce il 100% della catena di ristorazione La Piadineria. Questa notizia è riportata dal Sole 24 Ore. Le trattative sono in fase avanzata, e l'accordo dovrebbe essere ufficializzato nei prossimi giorni con la firma. L'attuale azionista Permira, un altro fondo di private equity, cederà il controllo della rinomata catena di ristoranti Made in Italy. Cvc Capital Partners, con a capo il managing partner Giampiero Mazza, è in trattativa da diverse settimane per acquisire il 100% delle azioni di La Piadineria. Fonti finanziarie indicano una valutazione dell'"enterprise value" superiore ai 300 milioni di euro. L'obiettivo dell'acquisto è sviluppare ulteriormente l'azienda, sia attraverso la crescita organica sia mediante acquisizioni, anche a livello internazionale, con l'intento di creare un polo nel settore della ristorazione veloce, considerato altamente frammentato.

Permira, guidata in Italia da Francesco Pascalizi e assistita dagli advisor Mediobanca e Rothschild nella valorizzazione dell'asset, aveva acquisito il controllo di La Piadineria tra la fine del 2017 e l'inizio del 2018 per una cifra di 250 milioni di euro. In precedenza, dal 2015, la catena era controllata dal fondo Idea Taste of Italy, gestito da Dea Capital Alternative Funds sgr (società del gruppo De Agostini). Nonostante le chiusure dovute al lockdown durante la pandemia, il giro d'affari di La Piadineria, affiancata da Permira, è triplicato negli ultimi anni. Nel 2023, si prevede un fatturato del gruppo superiore ai 200 milioni di euro, con oltre 300 ristoranti distribuiti su tutto il territorio nazionale.

Cvc Capital Partners, nato nel 1981 come braccio europeo di Citicorp Venture Fund, è uno dei principali fondi di private equity a livello internazionale. Gestisce oltre 52 miliardi di dollari di attività tra Europa e Asia ed è storicamente uno degli investitori più attivi in Italia. Tra i suoi investimenti nel paese ci sono partecipazioni nel settore delle scommesse e del gioco con Sisal, nella fornitura di business information con Cerved, nel produttore di pelli per il settore auto Pasubio, nella società farmaceutica Recordati, nella trasformazione digitale delle reti elettriche con Gridspertise (con un 50% rilevato da Enel), nell'e-learning e nella formazione con Multiversity e nella consulenza con Bip. Recentemente, Cvc è stato associato a possibili operazioni, incluso l'interesse nel business dei diritti TV della Serie A di calcio l'anno scorso e i rapporti con una possibile operazione nella fintech Nexi.