D'Alema, ritorno in pista dopo il Colombia-gate. Nuova consulenza sugli aerei

Massimo D'Alema e la nuova consulenza. La società che lo ha assunto esce allo scoperto

Massimo D'Alema torna protagonista dopo lo scandalo del Colombia-gate e l'indagine per corruzione, per lui c'è un nuovo importante ruolo: è stato nominato consulente di Aeroitalia, si tratta di una compagnia che è ormai il terzo operatore del Paese. "Per me - ha dichiarato in una recente intervista l'ex premier - è una soddisfazione partecipare a questo progetto. Questa non è solo un'impresa che vuole fare i soldi, ma che comprende le esigenze dei cittadini e che lotta contro il rischio di un monopolio straniero nei nostri cieli". D'Alema - si legge su La Verità - ha firmato un contratto che prevede un fisso mensile di 5mila € e delle success fee che saranno quantificate. A confermare l'accordo è l'ad del gruppo Gaetano Intrieri, in passato condannato per bancarotta. "Ce lo ha presentato una società di intermediazione finanziaria, la Euroansa, a cui ci eravamo rivolti per trovare degli advisor, l'ex premier è con noi da circa un mese".

"Siamo bipartisan - prosegue Intrieri a La Verità - lavoriamo molto bene pure con il governatore di centrodestra Schifani, anche se non è un nostro advisor". Alla domanda sul fatto se fosse o meno a conoscenza dell'inchiesta che lo riguarda per la questione delle armi alla Colombia, Intrieri cade dal pero. "Non sapevo nulla di questa vicenda, ma quando è successo?". A quel punto Intrieri prova a smarcarsi: "La scelta non è mia ma del presidente che gestisce gli advisor. D'Alema è venuto con noi in Sardegna e nessuno ci ha detto mezza parola. Sono sconcertato, tra l'altro mi sembra una cosa anche abbastanza seria".