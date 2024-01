Da Belmond a Carlo Cracco: ecco le nuove aperture stellate del 2024

Aperture "top" 2024: da Belmond a Corinthia con Carlo Cracco

Sarà un anno di rinomati opening nel mondo della ricettività in Italia, sia per quanto riguarda il passaggio a nuove gestioni sia per nuovi hotel. Lo riporta Pambianconews.

Tra i principali nuovi accordi, spicca Belmond, che metterà il suo nome sull’Hotel Romazzino in Costa Smeralda, di proprietà di Smeralda Holding. Il brand hospitality di Lvmh succede a Marriott, che per tanti anni ha detenuto l’attività della proprietà sarda.

Parlando invece di nuove aperture, Corinthia Hotels, gruppo con sede a Malta che gestisce diversi hotel in Europa, Africa e Medio Oriente, arriverà anche a Roma, in seguito a una partnership con il fondo inglese Reuben Brothers che ha acquisito l’ex sede della Banca Centrale d’Italia nella Capitale.

In questo immobile nascerà nell’estate 2024 il nuovo hotel di lusso Corinthia Rome, che, secondo quanto riporta Elle Decor, avrà la cucina stellata di Carlo Cracco. Gli interni sono stati realizzati da G.A. Design, e contano 60 camere e 21 suite.

Sempre nell' Urbe, vicino a Piazza Venezia, vedrà la luce quest’anno Radisson Collection Hotel, Roma Antica, in seguito al restauro di Palazzo Lares Permarini. Con 84 stanze impreziosite da materiali selezionati, come il marmo di Carrara per i bagni e carta da parati Fornasetti nelle pareti, l’hotel dispone di uno sky bar con vista a 360 gradi sulla città eterna e altri outlet di ristorazione.

Anche Romeo Collection fa il bis e approda a Roma con Zaha Hadid Studio. Romeo Roma sorgerà in uno storico palazzo della fine del 1500, antica dimora della nobile famiglia Serroberti-Capponi e disporrà di 74 camere e suite, con una vista sui tetti e sui palazzi del rione di Campo Marzio. L’hotel avrà anche un ristorante firmato da Alain Ducasse, che con 14 stelle Michelin è lo chef vivente più premiato dalla Rossa, e che arriva per la prima volta in Italia.

Passando a Milano, altra apertura di prestigio è quella di Rocco Forte House, che in estate aprirà in via Manzoni 46, all’angolo di Via della Spiga, in un edificio ristrutturato su progetto di Asti Architetti con interni disegnati da Olga Polizzi, director of Design di Rocco Forte Hotels, e Paolo Moschino per Nicholas Haslam. Si tratta di 11 appartamenti, gli ospiti avranno accesso al centro fitness nel seminterrato e all’intima caffetteria progettata nel cortile al piano terra.

Sotto la Madonnina, sono in arrivo anche due brand di Sircle Collection, società di gestione e sviluppo hospitality con sede a Amsterdam: si tratta di Max Brown Missori, situato a poca distanza dalla celebre piazza milanes, in via Lentasio 3 nell’edificio che ospitava il vecchio Hotel Ascot, e di Sircle Milano, hotel con 71 attici che sarà ubicato all’interno della Torre Velasca, storico edificio sempre nei pressi di piazza Missori. Il general manager che supervisionerà il lancio e la gestione dei due hotel è Andrea Piantanida.

Sempre nel capoluogo meneghino, si legge su Elle Decor, è atteso Calimala, in via Melzo 7, nell’area di Porta Venezia. Sarà un albergo con 90 stanze, dotato di palestra, 2 rooftop, bar, ristorante e piscina.

Sono tante le strutture che apriranno nel nuovo anno, tra le quali si citano, in montagna, quella dell’imprenditore ladino Michil Costa, che sorgerà nell’area di San Vigilio (Bolzano), l’opening di "Qc" in Engadina, in Svizzera, con centro e hotel 5 stelle, e lo storico Rosa Alpina Hotel & Spa di San Cassiano, in provincia di Bolzano, che ha chiuso per ristrutturazione e riaprirà per l’inverno 2024/25, quando si presenterà come un hotel Aman.