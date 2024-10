Da Fiat a Peugeot, chi è Antonella Bruno: la fidata top manager con il fardello di risollevare Stellantis in Italia

Antonella Bruno, la nuova sfida al timone di Stellantis Italia

Tavares questa volta ha scelto in casa, affidando le attività italiane di Stellantis alla nuova managing director, Antonella Bruno. Dieci marchi delle autovetture e quattro dei veicoli commerciali nelle sue redini, mani esperte nel caso di Bruno, che porta con sé un bagaglio di esperienza pluridecennale nel settore automobilistico.

Laureata in economia e commercio, la nuova managing director ha una passione per le auto ereditata dal padre. La sua carriera inizia nel 1998 in Ford, dove ha ricoperto una vasta gamma di ruoli, tra cui zone manager, responsabile prodotto, pricing, communication e media. Nel 2007 entra in Fiat come Product Director di Croma e Bravo e si occupa del lancio di Fiat Freemont nel 2011.

Da settembre 2011 passa a Lancia, inizialmente come responsabile marketing, per poi diventare capo del mercato italiano l'anno successivo. Successivamente assume il ruolo di responsabile del brand Lancia per la regione Emea. E da lì è tutto in salita. La carriera di Bruno prosegue a livello europeo, dove viene mesa alla guida delle attività di Network Development e Customer Experience. Nel giugno 2020, Bruno diventa responsabile del brand Jeep per l'Europa, incarico che lascia dopo un anno per assumere lo stesso ruolo in Peugeot.

Ora le cose si fanno più difficili per Bruno. Chiamata a guidare le attività italiane di Stellantis nel pieno della sua crisi produttiva e anche gestionale, tra pressing del governo e rivolte dei lavoratori, la top manager ha riconosciuto l'importanza del suo ruolo in questo momento di transizione. "Da italiana, sono particolarmente felice di assumere la responsabilità di un mercato così importante nel mondo Stellantis," afferma. "C'è bisogno del contributo di tutti, e sarà un onore offrire il mio nell’interesse dei nostri colleghi, della rete e dei clienti, consapevole del valore che Stellantis ha in Italia e per l’Italia."