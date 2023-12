Da Srl a società semplice: grazie a Meloni forte sconto fiscale per Grillo

Da Srl a società semplice: l'azienda di Grillo cambia pelle

Giuseppe (“Beppe”) Piero Grillo, deve ringraziare il governo di Giorgia Meloni. E’ grazie infatti a un provvedimento dell’attuale esecutivo se il noto comico e guru del Movimento Cinque Stelle usufruirà di un forte sconto fiscale riguardante le sue consistenti proprietà immobiliari. Lo scorso 15 novembre, infatti, a Genova davanti al notaio Federico Cattanei sono comparsi Paavin Tadjik, moglie di Grillo accompagnata dal marito. La Tadjik era presente quale amministratrice unica della Gestimar srl, società immobiliare di Grillo.

S’è svolta quindi un’assemblea dei soci per deliberare la trasformazione da srl in società semplice. Perché la mossa? La Tadjik verbalizza che “la Legge di Stabilità per il 2023 ha disposto agevolazioni fiscali anche per le srl che entro il 30 novembre 2023 si trasformino in società semplici, a condizione che abbiano per oggetto esclusivo o principale la gestione di beni immobili”. La nuova Gestimar avrà quindi un capitale di 30mila euro e amministratore unico ne sarà Grillo.

Il verbale elenca i beni di proprietà. I 49 centesimi di un ufficio a Genova, un complesso immobiliare a Genova-Nervi (composto da due corpi principali e due accessori), un immobile in Sardegna nel condominio “Case del Golf” a La Liccioli con posto auto e cantina e tre immobili a Valtournanche (Aosta).

Ai fini dell’imposta sostitutiva agevolata, prevista dalla citata legge, è stato calcolato in 922mila 362 euro il valore “normale” delle proprietà che passano dalla srl alla società semplice, risultante dall’applicazione all’ammontare delle rendite risultanti in catasto dai moltiplicatori determinati con i criteri previsti per legge. In dettaglio l’imposta sostitutiva verrà applicata sulla differenza tra costo di trasformazione (898mila 936 euro) e costo fiscalmente riconosciuto (238mila 297 euro).

E poiché la Legge di Stabilità varata dal governo Meloni prevede che ai fini delle imposte sui redditi si applica l'imposta sostitutiva dell'8% sulla plusvalenza tra il valore normale dei beni assegnati e il loro costo fiscalmente riconosciuto, Grillo pagherà all’erario solo 52mila euro. Il tutto dopo che Gestimar ha chiuso il bilancio 2022 con un utile di 421mila euro grazie alla vendita di tre appartamenti in Sardegna.