Dal gap salariale alla politica: trovare lavoro per le donne è un incubo

Donne e lavoro: una ricerca minata già in partenza

Confusione, solitudine e rassegnazione sono le principali emozioni che le donne provano durante la ricerca lavoro e che interferiscono negativamente su motivazione e concentrazione. È quanto emerge dal primo rapporto su “Ostacoli e Discriminazione contro le donne nella ricerca lavoro” lanciato dall’Osservatorio Jobiri, primo consulente digitale di carriera basato su intelligenza artificiale.

Il CEO e Co-founder Claudio Sponchioni ha dichiarato in proposito: “Questo Osservatorio nasce con l’obiettivo di identificare gli ostacoli e le barriere che le donne devono, purtroppo, ancora oggi affrontare nella ricerca del lavoro e nel progresso della carriera”.

L’indagine è stata condotta tra gennaio e ottobre 2022 su un campione di 1.053 donne tra i 18 e i 65 anni. Oltre ai blocchi emotivi, evidentemente condizionati anche dalla situazione sociale attuale, i risultati hanno riscontrato grandi difficoltà fin dalla costruzione di un CV efficace, quindi uno “Skill Gap” che impedisce di presentarsi in modo ottimale a un recruiter. Queste le motivazioni dichiarate: l’83% delle candidate in maternità non ha fatto ricorso a momenti di formazione, il 39% non possiede le soft skills richieste nell’annuncio e l’86% non inserisce parole chiave nel curriculum.