Danno erariale, ipotesi istruttoria. Sangiuliano finisce alla Corte dei conti

Il caso Sangiuliano finisce alla Corte dei conti

La vicenda Sangiuliano "non è rimasta inosservata" e alla Corte dei Conti "si stanno facendo le valutazioni del caso". E' quanto fanno sapere dalla magistratura contabile interpellata sulla vicenda che ruota attorno al ruolo di Maria Rosaria Boccia e al suo rapporto con il ministro della Cultura.

Il legale di Sangiuliano: "Verifichiamo dichiarazioni di Boccia"

"Stiamo verificando una per una le dichiarazioni della dottoressa Boccia per renderci conto se c'è una violazione della riservatezza di quella che è stata la vicenda umana che ha accomunato per breve tempo queste due persone". Così l'avvocato Silverio Sica, legale del ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano. Sui tempi dell'esposto, "aspettiamo si calmi la vicenda politica e poi facciamo firmare la denuncia che andiamo a elaborare".