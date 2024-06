"Darà voce alla libertà". Mondadori, nasce la Silvio Berlusconi Editore

Mondadori lancia la Silvio Berlusconi Editore

Debutterà il 5 settembre con un saggio di Tony Blair sull'arte di governare la nuova Silvio Berlusconi Editore, casa editrice che nasce all'interno del Gruppo Mondadori con l'intento di concentrarsi sul pensiero liberale e democratico.

"La Silvio Berlusconi Editore - spiega Marina Berlusconi, Presidente del Gruppo - avrà un obiettivo molto preciso: battersi per il concetto di liberta' e dare voce alle sue piu' varie declinazioni, mantenendosi pero' distante nel modo piu' assoluto da qualsiasi forma di militanza politica. E abbiamo deciso di dare a questa nuova casa editrice il nome di mio padre, Silvio Berlusconi, perche' sulla liberta' ha fondato i suoi progetti, le sue realizzazioni, la sua vita. Senza mai accettare compromessi".

"Tornare a parlare di liberta', oggi, e' piu' importante che mai - ha aggiunto -. La nostra societa', quella occidentale, appare sempre piu' minacciata: pensiamo alle guerre, al rafforzamento dei regimi autocratici, all'avversione che non pochi fra noi dimostrano verso i valori su cui abbiamo costruito la nostra storia, a cominciare proprio dal bene piu' prezioso che abbiamo, la liberta'. Un bene che oggi vediamo rimesso in discussione".

L'attivita' della casa editrice si articolera' su un numero limitato di titoli ogni anno, declinati in due collane. La prima, "Biblioteca", raccogliera' libri importanti da pubblicare o ripubblicare, da tradurre per la prima volta o da ritradurre, ma in ogni caso libri classici, gia' riconosciuti oppure destinati a diventarlo.

"Libera", la seconda, e' dedicata ad autori contemporanei che si misurano con le questioni aperte dell'attualita'. L'editore si propone infatti di alternare, al di fuori di ogni schema, passato e presente, puntando, in contemporanea, su letteratura e saggistica, autori italiani e stranieri.

Con "On Leadership. L'arte di governare" Tony Blair ha scritto il manuale per "un'arte del buon governo" che avrebbe voluto avere a disposizione quando ha iniziato la sua lunga carriera politica. Una sintesi di lezioni di leadership frutto dell'esperienza di anni ai vertici di una grande e antica democrazia liberale. In contemporanea a On Leadership, usciranno anche due classici, pubblicati nella collana "Biblioteca".

Le Lettere inglesi di Voltaire, opera scritta tra il 1727 e il 1728, durante la permanenza dell'autore in Inghilterra, racconta il modello politico della monarchia parlamentare, la tolleranza religiosa, la dinamicita' di una societa' in cui scienziati e uomini di cultura ricoprivano un ruolo fondamentale, in contrasto con il tirannico modello feudale francese. In questa edizione, il classico del filosofo francese e' tradotto per la prima volta dalla lingua in cui e' stato quasi interamente scritto, l'inglese.