I dati dell'export dell'Italia negli Usa

Export, gli Stati Uniti amano l'Italia

Gli Stati Uniti amano l'Italia, o almeno amano i prodotti italiani che esportiamo negli Usa ogni anno in quantità sempre maggiori e con un bilancio economico complessivo da decine di miliardi di euro. L'export quindi verso oltreoceano è una ricchezza da difender, visti i dati degli ultimi anni.

Italia-Usa, i dati dell'export

Nel 2024 l'Italia ha esportato materiali di vario tipo per 66 miliardi di euro, di fatto il nostro mercato principale. Un dato in leggero calo rispetto ai 67,3 mld del 2023, dovuto soprattutto al bimestre novembre-dicembre 2024 molto negativo (-11,4% rispetto al 2023) dopo le elezioni presidenziali e la paura dei dazi.

Tra i settori che trainano questo mercato al primo posto per quanto riguarda il fatturato, contrariamente a quanto pensiamo, non c'è il food ma la metalmeccanica (macchinari, autoveicoli, mezzi di trasporto). Segue la chimica e la farmaceutica, poi gli alimentari (7,8 mld nel 2024, nuovo record stortico per il settore), l'abbigliamento, l'elettronica ed infine la metallurgia.

Nel complesso la bilancia economica da e per gli Usa vede l'Italia con un "surplus" commerciale di 43 miliardi di euro. Tra le regioni maggiormente interessate da questo mercato prima la Lombardia, seguita da Emilia Romagna e Toscana.