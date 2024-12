In Italia il lavoro c'è: mezzo milione di nuovi posti e sempre più contratti a tempo indeterminato

Lavoro: oltre mezzo milione posti in più nel III trim su anno

L’occupazione cresce in termini tendenziali: nel III trimestre si contano 517 mila posti di lavoro in più (+2,2% rispetto al terzo trimestre 2023), coinvolgendo i dipendenti a tempo indeterminato (+3,6%) e gli indipendenti (+2,6%) a fronte della diminuzione dei dipendenti a termine (-5,9%). Lo rende noto l'Istat. Sempre su base annua prosegue il calo del numero di disoccupati (-418 mila in un anno, -22,7%), mentre torna a crescere quello degli inattivi tra i 15 e i 64 anni (+100 mila, +0,8%).

Su base congiunturale, e cioé rispetto al secondo trimestre, gli occupati aumentano di 117 mila unità (+0,5%) a seguito della crescita dei dipendenti a tempo indeterminato (+111 mila, +0,7%) e degli indipendenti (+43 mila, +0,8%) che ha più che compensato la diminuzione dei dipendenti a termine (-37 mila, -1,3% in tre mesi); cala il numero di disoccupati (-149 mila, -8,7% in tre mesi) e aumenta quello degli inattivi di 15-64 anni (+88 mila, +0,7%). Simile la dinamica per i tassi: quello di occupazione raggiunge il 62,4% (+0,2 punti), il tasso di disoccupazione scende al 6,1% (-0,6 punti) e quello di inattività 15-64 anni sale al 33,4% (+0,2 punti).