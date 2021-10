Dazn al lavoro su sistema tracciamento per la pubblicità con l'aiuto di Google

Acque agitate attorno al calcio in Italia. Dopo più di un mese dall’inizio del campionato si continua a guardare con sospetto Dazn, il player che ha rilevato per i prossimi tre anni l’intero pacchetto delle partite. E lo si fa per diversi motivi: prima di tutto perché la piattaforma ha avuto qualche problema di troppo nelle scorse settimane (ma è in realtà un problema che ha riguardato anche Amazon con la Champions League). Il che significa, tra l’altro, che è forse l’intera infrastruttura di rete che non sta andando benissimo e che le colpe degli Ott sono residuali.



Il secondo ordine di problemi sorge dalla rilevazione dell’audience, che non è un numero fornito a meri fini statistici, ma un indicatore prezioso quando si deve andare a discutere di pubblicità. Un articolo del Fatto Quotidiano ha sancito che la differenza tra il modello di rilevazione tradizionale, cioè Auditel, e quello di Dazn porta a numeri “gonfiati” per circa 8 milioni di spettatori complessivi nelle prime sette giornate del campionato.

"Non abbiamo nulla da nascondere – spiega ad Affaritaliani.it Andrea Cerasoli, VP Media Southern Europe Dazn Group – ma forse non siamo ancora riusciti a farci capire. Il nostro è un metodo trasparente, tant’è che stiamo lavorando alla realizzazione di un Advserver, insieme a Google, per consentire alle terze parti di inserire link di tracciamento, in modo da consentire agli inserzionisti di sapere chi sta guardando e che cosa. Il nostro auspicio è sempre stato quello di trovare una strada comune con Auditel e la Lega".



È notizia di poco fa che la prossima settimana si terrà un tavolo tra gli esponenti della Serie A e Dazn per discutere della rilevazione dell’audience. Per capire dove sta la discrasia tra i dati delle tv tradizionali e degli Ott bisogna sapere che il modello di raccolta delle informazioni è differente. Dazn si serve prima di tutto di Conviva, che è un tool che utilizzano quasi tutti gli Ott nel mondo e che consente di conteggiare in tempo reale lo streaming.

"Questi dati – chiosa Cerasoli – vengono poi portati in un database gestito da Nielsen che li cataloga, li mette in ordine e li arricchisce con il dato di “coviewing” e il profilo socio-demografico fornito da Auditel: in questo modo si può sapere con precisione quante persone e che tipo di famiglia sta assistendo alla partita".



Il dato di Dazn è di tipo censuario, mentre quello di Auditel fa fede su un campione statistico di 15mila famiglie che sono rappresentative del tessuto sociale italiano. Di più: secondo Dazn lo strumento di rilevazione tradizionale è antiquato anche perché non tiene conto delle seconde case, che sono però il 17% del complessivo delle case in Italia. Comunque, conclude Cerasoli, l’intenzione è "quella di trovare una metrica comune di rilevazione. Fin da quando siamo arrivati in Italia abbiamo chiesto ad Auditel di certificare la parte più semplice, cioè quella che passava dai canali del bouquet Sky. Ora vogliamo fare un passo in più".

(Segue...)