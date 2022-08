Dazn rimborserà il 25% dell'abbonamento agli utenti

Dazn restituirà il 25% del prezzo degli abbonamenti

Una buona notizia per gli appassionati di calcio abbonati a Dazn. Secondo quanto riferisce Il Sole 24 Ore, infatti, chiunque abbia subito i disservizi che hanno reso impossibile la visione di Lazio-Bologna, Fiorentina-Cremonese, Salernitana-Roma e Spezia-Empoli nel corso della prima giornata di campionato, domenica 14 agosto 2022 verrà rimborsato con un 25% di sconto sull'abbonamento. Sul tema è stato convocato per venerdì 19 agosto alle 18 il tavolo annunciato dal sottosegretario uscente allo Sport Valentina Vezzali.

Il rimborso dovrebbe essere erogato in automatico dalla piattaforma. "La causa principale del problema – spiegano da Dazn al Sole 24 Ore - è stata identificata dal team di ingegneri e la situazione è stata risolta prima delle partite in programma nella serata del 15 agosto, che sono state seguite da milioni di fan in tutti i mercati senza interruzioni. I team tecnici di Dazn sono tuttora impegnati per garantire la stabilità della piattaforma e far sì che ciò non si ripeta".

Il Codacons sul piede di guerra

“Altro che 'evento di natura eccezionale' che ha impattato su 'alcuni utenti'. I disservizi hanno coinvolto un numero enorme di tifosi, che continuano a segnalare e denunciare la gravità dell’accaduto, e vanno avanti già dallo scorso campionato, nonostante i rincari delle tariffe e le restrizioni sulla condivisione degli abbonamenti. Nulla di improvviso e inaspettato, come prova a far credere Dazn: c’era tutto il tempo per provvedere dal punto di vista tecnico, cosa che evidentemente nel corso dei mesi non è stata fatta”. Lo dichiara il Codacons commentando i disservizi su Dazn verificatisi nella prima giornata di campionato.

“Il link messo a disposizione non basta”, continua il Codacons. “Si tratta di una soluzione improvvisata e insufficiente, e ci si chiede anche come mai non sia stata messa in pratica prima dei fatti. E così allo stesso modo ci si chiede come mai Lega Calcio e Agcom non si siano mosse in anticipo, verificando per tempo le condizioni del servizio e le garanzie tecniche dell’emittente, invece di limitarsi a tardive e improbabili levate di scudi”. Per questo motivo, fa sapere l'associazione, il Codacons ha deciso di presentare una denuncia per interruzione di pubblico servizio e truffa. In ogni caso, “è comunque già possibile inviare una richiesta di indennizzo, con le modalità elencate nella sezione 'Richiesta di rimborso' del sito Dazn.

“Indennizzi semplici, chiari e immediati subito: questa la nostra richiesta a Dazn, di fronte al disastro della prima giornata di campionato, oltre a un tavolo di confronto con le Associazioni per valutare il danno inflitto agli utenti”, commenta il presidente del Codacons Carlo Rienzi. “Se questo non accadrà in tempi brevissimi, l’emittente ne risponderà davanti a milioni di italiani”.