Ddl Bilancio,manovra da 32 mld è legge.Pensioni, Irpef, bonus: che cosa cambia

Con l'ok della Camera la manovra è legge. Le misure: dall'Irpef al Superbonus e dalle pensioni agli sgravi per il lavoro

Con 355 sì e 45 no, la Camera dei deputati ha approvato in via definitiva la legge di bilancio per il 2022 da 32 miliardi, manovra, la prima del governo Draghi, che taglia le tasse e fissa il deficit/Pil al 5,6%, in calo rispetto al 9,4% del 2021, grazie a un rimbalzo stimato della crescita economica. La posta principale è dedicata alla riduzione delle imposte sul reddito e sulle imprese per circa 7,5 miliardi di euro, con un taglio delle aliquote Irpef a quattro dalle cinque attuali.

La legge di bilancio prevede poi lo stanziamento di quasi 4 miliardi di euro per alleggerire le bollette a famiglie e imprese gravate dal rincaro globale dei costi dell'energia. Vengono estesi i "bonus" per l'acquisto di mobili e per l'efficientamento energetico delle abitazioni, e viene garantito per tutto il 2022 il cosiddetto "superbonus" sulle case unifamiliari cancellando i precedenti riferimenti a tetti Isee. Con l'obiettivo di stimolare le unioni nel frammentato settore bancario del Paese, la manovra estende gli attuali incentivi alle fusioni aziendali di sei mesi fino alla metà del 2022, ma introduce anche un tetto di 500 milioni di euro per i beneficiari.

Nel dettagio, sul fisco il caposaldo riguarda il primo modulo di riforma di Irpef e Irap coperti dal fondo da 8 miliardi inserito fin dall'origine nel Ddl di Bilancio. Per l'Irpef è stata decisa la riduzione delle aliquote da 5 a 4, la revisione delle detrazioni e delle addizionali regionali e comunali. Per l'Irap si prevede il suo stop per le persone fisiche e le ditte individuali.

E' stato inserito un taglio dei contributi una tantum nel 2022 per i dipendenti fino a 35mila euro di reddito. Riscritte le regole sul patent box e sono stati allungati da 60 a 180 giorni i tempi di pagamento delle cartelle notificate nei primi tre mesi del 2022. Viene inoltre rinviato di 2 anni il regime Iva per il terzo settore.

Quello sulle bollette è uno dei capitoli del Ddl di Bilancio che è stato rafforzato nel passaggio parlamentare. Nel complesso le misure, incrementate a 3,8 miliardi nel passaggio parlamentare puntano a limitare l'impatto dell'aumento dei prezzi del gas e dell'energia elettrica intervenendo su Iva e oneri di sistema e prevedendo una spalmatura in 10 rate per le famiglie che nei primi mesi dell'anno non riescono a pagare gli importi dovuti.

(Segue: bonus, pensioni, misure di emergenza Covid, capitolo Scuola e territori)