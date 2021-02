De Bortoli portavoce di Mario Draghi. Il rumor che circola nella City milanese

Sarà vero? Pare che il presidente del Consiglio incaricato Mario Draghi abbia chiesto all’ex direttore del Corriere della Sera e del Sole 24 Ore Ferruccio de Bortoli di fargli da portavoce. Il rumor circola con insistenza nelle ultime ore nella City milanese.

Sembra che de Bortoli, attorno alla cui firma ruota l’Economia del Corriere, si sia preso del tempo per decidere, ma pare che sia orientato ad accettare. Se così sarà de Bortoli avrà vinto la concorrenza di concorrenza di una superstar della comunicazione istituzionale come Stefano Lucchini, ex Enel ed Eni e ora in Intesa-Sanpaolo, il cui nome è pure spuntato fuori per il prestigioso ruolo nella giornata di ieri. Non è stato possibile confermare l’indiscrezione con l’ex numero uno del quotidiano di via Solferino.

@andreadeugeni