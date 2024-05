Debito italiano, peggio anche della Grecia. Gli altri volano grazie al Mes

Debito italiano, la scelta di non usare il Mes e le conseguenze sui conti pubblici

Il debito pubblico italiano adesso è davvero fuori controllo, pesa in maniera significativa il Superbonus. A certificare il profondo rosso dell'Italia è un nuovo report che evidenzia come ben presto (entro tre anni), l'Italia supererà addirittura la Grecia e diventerà la peggiore d'Europa. La cifra calcolata da Scope Rating sui conti pubblici italiani che sarà diffuso oggi - riporta Il Sole 24 Ore - è imponente. E viaggia non a caso sugli stessi ordini di grandezza della spesa del Superbonus, cioè del principale motore del debito per questo e per i prossimi anni. Lo scenario su cui si basano le analisi dell’agenzia di rating (che ai titoli di Stato italiani dà un giudizio BBB+ con outlook stabile) non è in sé drammatico, perché poggia su una previsione di crescita media annua all’1% e un’inflazione nei dintorni del target Bce del 2% nei prossimi cinque anni. Ma a complicarlo ci sono appunto gli effetti dei crediti fiscali all’edilizia, destinati a spingere in alto il debito di 2 punti di Pil all’anno fino al 2027, per poi ridurre la propria spinta nel periodo successivo.

Per far scendere il peso del debito sul Pil di un punto percentuale all’anno dal 2027 come chiedono le nuove regole fiscali europee - prosegue Il Sole - l’Italia deve avviare il freno fin dall’anno prossimo, e cumulare tra 2025 e 2029 un miglioramento del saldo primario da 135 miliardi di euro: somma che vale il 5,8% del prodotto interno lordo nazionale. Il confronto internazionale mostra che il percorso in discesa del debito, pur se a ritmi meno intensi, è imboccato anche dagli altri Paesi assistiti dal Mes come la Spagna (Scope prevede 9,5 punti di debito/Pil in meno fra 2023 e 2028) e Portogallo (15,8 punti nello stesso periodo). In un orizzonte di questo tipo, l’impresa di trovare lontano dall’extradeficit i 18,2 miliardi necessari per replicare nel 2025 le misure fiscali di quest’anno è solo il primo passo su un crinale strettissimo.