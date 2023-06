Debito pubblico, ogni italiano ha un passivo di 48mila euro

Debito pubblico, l’Italia arriva a oltre 2.880 miliardi di euro

Il debito pubblico in Italia continua a lievitare di mese in mese, aggiornando in negativo il suo stesso record. Ad aprile infatti la cifra sale a quota 2.881,6 miliardi, ben 21,8 in più rispetto al mese precedente. Lo rivela Banca d’Italia spiegando che il risultato è frutto di una serie di fattori.

In primo luogo, la crescita delle disponibilità liquide del Tesoro (pari a 10,9 miliardi) e del fabbisogno delle amministrazioni pubbliche (9,1 miliardi). Ad aver inciso inoltre, anche l’effetto degli scarti e dei premi all’emissione e al rimborso, della rivalutazione dei titoli indicizzati all’inflazione e della variazione dei tassi di cambio (pari a 1,8 miliardi).