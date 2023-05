Debito Usa, fallimento schivato: c'è l'accordo. Biden punta su green-welfare

Debito Usa, trovato in extremis un accordo di principio

Dopo giorni di incontri, minacce e malumori un accordo di principio tra il presidente Biden e il presidente della Camera Kevin McCarthy è stato raggiunto per impedire il fallimento economico degli Stati Uniti. L'accordo, definito “una buona notizia per gli americani e un compromesso” da Biden, è arrivato in extremis anche grazie ad un slittamento di scadenza per aumentare il limite di prestito del governo. "Dopo settimane di negoziati, siamo giunti a un accordo di principio", ha detto McCarthy parlando al Campidoglio degli Stati Uniti. "Abbiamo ancora molto lavoro da fare, ma credo che questo sia un accordo di principio degno del popolo americano". Già il prossimo mercoledì l’accordo verrà messo al voto alla Camera. Il pacchetto raggiunto sarà digerito a fatica sia dai repubblicani che dai democratici ma è molto probabile, data la gravità del rischio, che ci sarà un sostegno bipartisan per approvarlo.

Debito Usa, i primi termini dell'accordo