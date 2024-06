Del Vecchio si butta nel marketing e fa affari con la futura moglie: nasce JL

Del Vecchio e la modella Jessica Ann Serfaty fanno affari: nasce JL, la nuova società che si occupa di marketing e web

La futura moglie di Leonardo Maria Del Vecchio, in attesa di convolare a nozze, è già diventata sua socia. Nei giorni scorsi, infatti, a Milano davanti al notaio Giovanni Ricci si sono presentati lo stesso Del Vecchio nella qualità di presidente di Lmdv Capital (la sua holding di investimento) con Jessica Ann Serfaty, modella e attrice americana promessa sposa dell’imprenditore. I due hanno costituito la nuova JL (acronimo delle iniziali dei loro due nomi) Srl di cui sono soci paritari al 50%.

Jessica Ann Serfaty e Leonardo Maria Del Vecchio



La newco ha come oggetto “il commercio, la produzione e la distribuzione di lungometraggi e audiovisivi”, “la produzione e distribuzione di prodotti videografici” “la realizzazione di siti internet aziendali”, “l’attività di marketing e campagne pubblicitarie”, nonché vari altri business attinenti al marketing e alla Rete. La JL Srl vede presenti nel consiglio d’amministrazione la stessa Serfaty e Marco Talarico (che è amministratore delegato di Lmdv Capital) mentre presidente è Karim Forni della fiduciaria Fiam già a fianco di Del Vecchio nel recente acquisto di Acqua Fiuggi. La Serfaty, classe 1991 e di quattro anni piò anziana di Del Vecchio, si era sposata giovanissima, a 16 anni, con un ragazzo di Little Rock, Ididia Serfaty, di cui ha conservato il cognome. I due hanno avuto un figlio, Roman, nel 2008, ma la loro storia non è finita bene.