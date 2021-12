Del Vecchio vuole lo IEO. Sul tavolo 500 milioni. Ma Mediobanca nicchia

Il presidente di Essilux vuole sfilare a Mediobanca lo I'istuto fondato da Cuccia e Veronesi

Ciclone Leonardo del Vecchio. Non basta la scalata alle Assicurazioni Generali, alleato con Francesco Caltagirone e contro la grande Mediobanca. Ora, l’ultraottuagenario proprietario di Luxottica vuole sfilare a Mediobanca il famoso IEO, l’Istituto europeo di oncologia fondato a Milano nel 1994 dal grande vecchio della finanza Enrico Cuccia e dal famoso cancerologo viveur Umberto Veronesi.

E per portare a casa la prestigiosa casa di cura e ricerca Del Vecchio ha messo sul tavolo 500 milioni cash. Ma per il momento Mediobanca, che controlla IEO e Monzino (alquanto trascurato) non vuole cedere. Per il momento….anche se Del Vecchio, che dicono voglia metterci al vertice un suo amico silurato da Piazzetta Cuccia, quando si mette in testa una cosa di solito…