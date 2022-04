Deutsche Bank e Commerzbank ko: Capital Group vende azioni per 1,7 miliardi

Capital Group cederà Deutsche Bank AG e Commerzbank AG poche settimane dopo aver venduto 900 milioni di sterline

Il gruppo statunitense Capital Group, secondo maggiore azionista di Deutsche Bank, ha deciso di vendere oltre il 5% delle quote in ciascuno dei due principali istituti di credito tedeschi, Deutsche Bank e Commerzbank, per un valore complessivo di 1,75 miliardi di euro, facendo precipitare così i titoli dei due istituti in Borsa a Francoforte.

A riportarlo ieri il Financial Times, mentre in simultanea c'è stata anche una vendita di 475 milioni di euro di azioni Commerzbank. L'uscita di un investitore di primo piano come il gruppo Usa Capital Group, scrive il Financial Times, è un altro colpo per la principale banca tedesca, dopo che il fondo Cerberus ha iniziato a disinvestire la sua sfortunata scommessa su Deutsche a gennaio. Cerberus ha anche venduto la sua partecipazione in Commerzbank contestualmente. Capital lo scorso mese ha venduto una quota di 900 milioni di sterline in Barclays.

Nella serata di lunedì, Reuters, citando una banca incaricata dell'operazione, ha riferito che un investitore non identificato ha venduto 116 milioni di azioni Deutsche Bank e 72,5 milioni di azioni Commerzbank, pari a quote superiori al 5% nei due istituti, per un valore di circa 1,75 miliardi di euro. La vendita sarebbe stata realizzata a 10,68 euro per azione Deutsche Bank e a 6,55 euro nel caso di Commerzbank, con uno sconto dell'8% nel primo caso e del 6,6% nel secondo, rispetto alla quotazione di chiusura.

Come sottolinea Bloomberg la mossa di Capital Group arriva in un momento in cui il settore bancario europeo sta affrontando la doppia sfida della rapida inflazione e di una possibile recessione a seguito delle sanzioni imposte alla Russia dalla guerra in Ucraina.

Leggi anche: