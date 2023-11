"Diamo 3mila € ai dipendenti che fanno un figlio". L'iniziativa di un'azienda

L'incentivo a fare figli arriva da un'azienda. Un caso anomalo e isolato in Italia

L'iniziativa dell'azienda Sparco di Volpiano é veramente in controtendenza ed é destinata a far discutere. Il gruppo di Torino, che produce abbigliamento tecnico per il Motorsport, ha deciso di rafforzare il welfare e ha lanciato il piano Parental Policy. Sparco - si legge su La Stampa - darà ai suoi dipendenti che fanno figli o li adotteranno nel 2024 un bonus di tremila euro. L’azienda ha un fatturato di 140 milioni di euro e 1.700 dipendenti, di cui 800 in Italia. Ma i suoi stabilimenti si trovano anche in Turchia, Spagna e Stati Uniti.

Il brand manager Niccolò Bellanzini spiega com'é nata questa idea: "Siamo un’azienda molto giovane con un’età media dei dipendenti sotto i 40 anni e - dice Bellanzini a La Stampa - il 60% sono donne. Abbiamo appena depositato il nostro bilancio di sostenibilità e intendiamo implementare il nostro rating Esg". E dice di aver preso spunto "da aziende grandi come la Prysmian che ha fatto un'operazione analoga a luglio garantendo 5 mila euro ai suoi dipendenti che faranno un figlio".