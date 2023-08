Difesa, top 100 mondiale delle società: ci sono anche Fincantieri e Leonardo

Difesa, la classifica delle 100 aziende al mondo più potenti: Italia in evidenza

Nei giorni scorsi, Defense News, nota testata americana, ha pubblicato l’elenco annuale che riporta le prime 100 compagnie operanti nel settore della Difesa nel 2023. Tra le italiane, si evidenziano Leonardo e Fincantieri, entrambe con posizioni di rilievo. Fincantieri mantiene la propria collocazione al 48° posto della classifica mondiale, in forte crescita rispetto al 2021, confermando la quota di ricavi nel settore della difesa pari al 25% del proprio business. La classifica si basa sulle seguenti informazioni: ricavi annuali totali e ricavi derivanti da contratti di Difesa, Intelligence, sicurezza interna e altri accordi di sicurezza nazionale. Dunque, attenta importanza nei confronti dei conti del gruppo: Fincantieri, nel primo semestre del 2023, ha raggiunto ricavi pari a euro 3.669 milioni, in aumento del 4,5% rispetto a 1H 2022 e un EBITDA margin al 5,0% in miglioramento rispetto ai risultati FY 2022 (3,0%).

Gli ordini acquisiti, inoltre, sono pari a euro 2,1 miliardi, rispetto a euro 1,5 miliardi nel primo semestre 2022. Il gruppo ha approvato un ambizioso piano industriale che consiste nello sviluppo di navi a zero emissioni entro il 2027, conquistando la leadership nelle imbarcazioni del futuro. Gli obiettivi finanziari prevedono inoltre di portare i ricavi del gruppo dai 7,4 miliardi di euro del 2022 a 9,8 miliardi di euro nel 2027, con un incremento degli investimenti durante tutto il percorso. La pipeline commerciale di Fincantieri SpA è in costante incremento per tutti i business. Nel primo semestre del 2023 sono state consegnate 11 navi da 8 stabilimenti ed è prevista la consegna di 4 navi da crociera nel secondo quadrimestre, di cui una già consegnata a luglio, mentre sono già state consegnate due crociere, la Viking Saturn, decima unità per Viking e Oceania Vista, la prima di due navi da crociera di nuova generazione per la società Oceania Cruises.