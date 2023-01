Disney, Mark Parker nominato nuovo presidente. Lascia Susan Arnold

Mark Parker nominato nuovo presidente di Disney

Cambio ai vertici di Disney. La compagnia ha annunciato la nomina a presidente del Cda per Mark Parker. Da 7 anni consigliere indipendente, Parker succede a Susan Arnold. In carica da dicembre 2021, Arnold ha raggiunto il limite di 15 anni di mandato.

Parker, forte di una lunga carriera in Nike di cui è stato Ceo fino al 2020 e di cui ora è presidente esecutivo, presiederà anche il comitato “Succession Planning Committee of the Board”, che farà da consulente al consiglio di amministrazione per individuare il nuovo ceo, chiamato a guidare l’azienda una volta concluso il mandato biennale dell’attuale numero uno Bob Iger.

E, come riporta Primaonline, proprio il ruolo di Iger è tra i temi che hanno fatto scattare Nelson Peltz, miliardario investitore attivo che con il fondo Trian detiene lo 0,5% di Disney, con un investimento da circa 900 milioni di dollari.

Peltz punta a ottenere un posto nel consiglio di amministrazione contro la volontà della società. E dopo trattative dietro le quinte, chiuse con un nulla di fatto, si è aperto lo scontro pubblico. Oltre a una definizione della posizione di Iger, Peltz chiede anche di rivedere le pratiche per i compensi e mettere a punto strategie per una maggiore disciplina dei costi.