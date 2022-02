Dolce&Gabbana internalizza il beauty: si apre un nuovo capitolo di business

La nuova società avrà sede a Milano e sarà guidata da Alfonso Dolce e Gianluca Toniolo

Via libera a un nuovo capitolo per Dolce&Gabbana: il brand ha dato vita a Dolce&Gabbana Beauty S.r.l., nuova società all'interno del portfolio del gruppo, che assumerà il controllo diretto della produzione, distribuzione e vendita delle sue linee di fragranze e make-up. Avrà sede a Milano e sarà guidata da Alfonso Dolce, presidente e amministratore delegato, e Gianluca Toniolo, amministratore delegato operativo. La costituzione della società Dolce&Gabbana Beauty segue la chiusura del rapporto di licenza con il precedente licenziatario al 31 dicembre 2021 e la transizione del modello di business nell'anno solare 2022.

"La costituzione di Dolce&Gabbana Beauty è un passo importante nel continuo sviluppo degli asset, delle competenze e delle responsabilità del Gruppo - commenta Alfonso Dolce, amministratore delegato Dolce&Gabbana:-. Questo passaggio è un aspetto di una strategia più ampia e di lungo termine che ci vede impegnati a consolidare, coltivare e promuovere le eccellenze artigianali e manifatturiere del nostro meraviglioso Paese, e non solo, all'interno dello stesso progetto industriale. Tutto ciò si inquadra in un contesto di sostenibilità sociale nei suoi diversi ambiti, a cominciare dal rispetto e dalla tutela dei distretti produttivi, culturali e territoriali".

E aggiunge: "L'internalizzazione del business Beauty all'interno del più ampio progetto Dolce&Gabbana consentirà inoltre di far evolvere la brand experience in un linguaggio unitario e rinnovato che unisce moda e bellezza. Questa nuova struttura comporterà anche una crescita significativa dell'organico aziendale: una scelta significativa, in questo momento particolare”.

“L'assunzione di nuove figure professionali altamente specializzate è necessaria al fine di guidare un importante consumo indotto, diretto e indiretto, sull'intera filiera. Dolce&Gabbana è un riflesso della ricchezza culturale e della bellezza dell'Italia stessa: oggi siamo lieti di annunciare questa nuova fase della nostra crescita come azienda italiana orgogliosamente indipendente'', rimarca Alfonso Dolce.

Dall'uscita della sua prima fragranza nel 1992, Dolce&Gabbana ha creato oltre 100 profumi e ha lavorato al fianco di molti dei più rinomati professionisti del settore. Ha anche sviluppato un portfolio completo e di successo di prodotti per il make-up. Dopo 30 anni di presenza nel settore, Dolce&Gabbana ha scelto di internalizzare il business bellezza per potenziarne ulteriormente l'evoluzione.

"L'imprenditorialità, l'indipendenza e l'autenticità che sono sempre state al centro della pratica di Dolce&Gabbana guideranno Dolce&Gabbana Beauty nel futuro" fa sapere il brand. Dolce&Gabbana Beauty intende inoltre assicurare uniformità e coerenza dell'offerta di prodotto e attenzione alle fasi strategiche della filiera, garantendo al contempo la qualità a livello creativo e di servizio. A tal fine, sono stati ricercati e raggiunti accordi di partnership con alcuni dei migliori produttori specializzati del settore, italiani e non

“Dolce&Gabbana Beauty nasce per regalare esperienze uniche agli amanti della bellezza nel mondo - spiega Gianluca Toniolo amministratore delegato operativo Dolce&Gabbana Beauty -. Da un marchio profondamente italiano, un omaggio a tutti coloro che vogliono respirare, vivere e sognare l'Italia, attraverso creazioni che esprimono i valori e l'artigianalità del nostro popolo. Nel nuovo quartier generale milanese, una squadra internazionale di giovani talenti, con il supporto di partner produttivi e distributivi d'eccellenza, interpreterà la visione della bellezza di Dolce&Gabbana: eterna, istintiva e gioiosa''.