Dopo Cracco e Marchesi, Fratelli Desideri porta i meal kit a Masterchef Usa

Fratelli Desideri, la food tech company conquista Masterchef Usa e supera l'obiettivo di raccolta fondi per Mamacrowd

Il mondo del food, della ristorazione e in generale il rapporto delle persone con il cibo, sta attraversando profondi cambiamenti. Fra i fenomeni in crescita negli ultimi anni quello dei meal kit, ovvero box che contengono tutto l’occorrente per preparare un piatto specifico, si sta muovendo verso una vera e propria esplosione. Nel 2023, il mercato globale dei meal kit è stato valutato a circa 16,2 miliardi di dollari USA e si prevede che crescerà a un tasso composto annuo (CAGR) del 18,21% dal 2024 al 2030.

In questo contesto opera Fratelli Desideri, startup fondata nel 2018 dall’imprenditore seriale Tommaso Desideri. La Food Tech Company italiana ha avuto l’intuizione di preparare meal kit di alta cucina, collaborando con alcuni tra i più prestigiosi chef stellati del panorama culinario italiano, tra cui personaggi del calibro di Bartolini, Cannavacciuolo, Cracco e Marchesi. L’azienda ha così raccolto sotto il proprio brand ben 46 stelle Michelin, grazie alla partnership con 18 chef di fama internazionale.

Innovazione stellata

“L’innovazione di Fratelli Desideri risiede nella sua capacità di trasformare l’esperienza della cucina casalinga, portando l’eccellenza e l’arte dei ristoranti stellati direttamente nelle case. Questo concept elimina sprechi e consumi superflui, riduce il tempo dedicato alla spesa e semplifica il processo di preparazione dei piatti”, spiega Desideri.

Ogni Meal Kit include non solo gli ingredienti necessari in dosi precise, ma anche una Master Class digitale guidata dallo Chef, rendendo l’arte culinaria accessibile e coinvolgente per tutti. Il cuore tecnologico dell’offerta di Fratelli Desideri è rappresentato dall’uso pionieristico della crio-essiccazione, una tecnica avanzata che permette di mantenere gli ingredienti freschi a temperatura ambiente per mesi, senza l’impiego di conservanti. Questa tecnologia, derivata dal settore aerospaziale, conferisce all’azienda vantaggi competitivi significativi in termini di produzione e logistica.

L’accordo con MasterChef e la crescita

Nel 2022, Fratelli Desideri ha venduto 40.000 meal kit, generando ricavi per circa 1,5 milioni di euro. Per il 2023 i ricavi sono stati di 1.8 milioni con 45.000 meal kit venduti.

La crescita esponenziale di Fratelli Desideri è testimoniata anche dalla collaborazione con MasterChef. Nel 2020, l’azienda è diventata, infatti, la prima al mondo a cui Endemol Shine ha concesso un licensing su un meal Kit “Mystery Box”. Inoltre, un recentissimo accordo con MasterChef USA segna l’inizio della distribuzione sul mercato americano, un territorio chiave per la domanda crescente di cucina italiana autentica.

Ricordiamo che MasterChef è il programma di cucina più visto e amato negli Stati Uniti, con oltre 24 milioni di spettatori unici a stagione. Una grande opportunità per Fratelli Desideri, in termini di visibilità immediata e credibilità presso i consumatori americani che potranno acquistare da subito i meal kit della startup italiana con il marchio del celebre programma televisivo.

Ma c’è di più. “Abbiamo da poco ampliato la nostra portata internazionale con un accordo esclusivo per la distribuzione dei nostri prodotti in Cina e l’acquisizione di un brevetto internazionale per la produzione di integratori alimentari gourmet a base di proteine di siero di latte”, spiega Desideri.

Se questo non bastasse, a dicembre 2023, l’azienda ha aperto il suo secondo “food lounge gourmet” al Terminal 1 di Milano Malpensa, offrendo un’esperienza culinaria unica ispirata ai piatti dei rinomati ristoranti stellati.

La campagna di crowdfunding

Proprio in questi giorni, Fratelli Desideri ha avviato una campagna di crowdfunding su Mamacrowd che ha immediatamente superato l’obiettivo minimo di 250mila euro e ora corre per raccogliere 1,5 milioni. Una mossa strategica che si inserisce nel contesto di crescita esponenziale dell’azienda, mirando a espandere ulteriormente il suo impatto nel settore culinario globale.

Questa raccolta rappresenta un’opportunità imperdibile per investire in Fratelli Desideri. “Con il prossimo lancio sul mercato americano, prevediamo una notevole accelerazione dei ricavi. Investire oggi in quest’azienda vuol dire entrare in un mercato in rapida espansione e con una portata globale”, conclude Desideri.